Футбол
КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»Матч ТВ 04 июня в 04:26
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Александром Беленовым, произошедший в ответном стыковом матче против «Томи» (0:1). — 5 июня состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов.
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