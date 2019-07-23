Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Спартаку" техническое поражение в матче молодежного первенства России с "Сочи" за нарушение регламента, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

с чего всё началось

КДК вынес решение в виде технического поражения со счётом 0:3 по итогам слушаний по матчу молодёжного первенства России между «Спартаком» и «Сочи».

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