Футбол
КДК присудил молодёжке «Спартака» техническое поражениеMetaratings 11:40
КДК вынес решение в виде технического поражения со счётом 0:3 по итогам слушаний по матчу молодёжного первенства России между «Спартаком» и «Сочи».
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с чего всё началось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Спартаку" техническое поражение в матче молодежного первенства России с "Сочи" за нарушение регламента, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.РИА Новости10:48
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