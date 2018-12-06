Футбол

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»
Sport24.ru
05:24

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Фанаты красно-белых оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.
Sport24.ru05:24

Подробнее о событии

Расистские выкрики в адрес Гилерме будут рассмотрены позже

Газета.Ru07:18

КДК РФС перенёс рассмотрение вопроса о расистских выкриках на матче «Спартак» — «Локомотив»

RT на русском06:57

КДК РФС рассмотрит расистские кричалки фанатов «Спартака» в адрес Гилерме позже

Советский спорт06:43

Вопрос расистских кричалок в игре «Спартак» - «Локомотив» рассмотрят позже

РИА Новости05:57

КДК рассмотрит расистские скандирования на матче «Спартак» – «Локо» 13 декабря

Чемпионат05:18

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака» на неделю

Спорт-Экспресс05:07

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

Sport24.ru05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол

Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
Обновлено в 10:01
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 10:06
Футбол

Матч «Монако» — «Ницца» перенесён из-за массовых протестов во Франции

Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день.
Обновлено в 09:55
Футбол

Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 09:47
Футбол

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Обновлено в 10:09
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 09:42
Футбол

Олег Кононов: «У Романа Еременко есть шанс остаться в „Спартаке“»

Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

Форвард «Барселоны» Малком получил травму

Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте.
Обновлено в 08:33
Футбол

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных.
Обновлено в 08:34
Футбол

Умер футболист Александр Минаев

Футболист, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады, бывший игрок московских "Спартака" и "Динамо" Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет.
Обновлено в 09:21
Футбол

Экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Роберто Сальгеро сообщил, что его пытались подкупить при голосовании на выборах хозяина чемпионата мира по футболу - 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:50
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 10:00
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное