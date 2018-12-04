Футбол

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»
Sport24.ru
05:24

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Фанаты красно-белых оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.
Sport24.ru05:24

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КДК РФС перенёс рассмотрение вопроса о расистских выкриках на матче «Спартак» — «Локомотив»

RT на русском06:57

КДК РФС рассмотрит расистские кричалки фанатов «Спартака» в адрес Гилерме позже

Советский спорт06:43

КДК рассмотрит расистские скандирования на матче «Спартак» – «Локо» 13 декабря

Чемпионат05:18

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака» на неделю

Спорт-Экспресс05:07

Вопрос расистских кричалок в игре «Спартак» - «Локомотив» рассмотрят позже

РИА Новости07:09

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

Sport24.ru05:24

КДК РФС рассмотрит расистские оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Гилерме

Газета.Ru04 декабря в 05:52
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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