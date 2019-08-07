Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Торпедо» и главного тренера Сергея Игнашевича. За демонстративное фактическое исполнение обязанностей наставника команды оштрафован на 100 тысяч рублей, а сам клуб — на 500 тысяч, сообщает ТАСС.

КДК оштрафовал «Торпедо» на 500 тысяч рублей

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