Футбол

«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысячSport24.ru 10:28

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.
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«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысяч

Sport24.ru10:28

Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, «Рубин» — на 1 миллион

Спорт-Экспресс10:22

КДК РФС оштрафовал Шаронова на 200 тыс. рублей, «Рубин» - на 1 млн

ТАСС10:35

КДК оштрафовал Шаронова на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей

Sports.ru10:35

«Рубин» оштрафован за выполнение Шароновым обязанностей главного тренера

РИА Новости10:30

«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника

Чемпионат10:23

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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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