Футбол
«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысячSport24.ru 10:28
Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество
В России предложили работать четыре дня в неделю
Минтруду предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 05:02
Футбол
«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь
Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Кошице» на мемориале Збынека Кусы
Подопечные Сергея Светлова проиграли словацкому «Кошице» со счётом 4:5. Дальневосточный клуб открыл счёт на 10-й минуте стараниями Александра Угольникова, но словацкая команда забросила две шайбы ещё до сирены об окончании первого периода — отличился Марцел Гашчак, оформивший дубль.
Обновлено в 11:26
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Урюпинске начали проверку видео с купанием медвежонка на пляже
Комитет ветеринарии Волгоградской области начал проверку после появления в фейсбуке видео, на котором в Урюпинске на пляж привели медведя на поводке купаться.
Обновлено в 11:11
Здоровье
Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась
На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Киберспорт
Virtus.pro и NaVi узнали своих соперников на TI9
Команды, разбитые на две группы, сыграют групповой турнир (по две карты с каждым соперником).
Обновлено в 02:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС
На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
14 августа начнут судить экс-главу ТФБ Роберта Мусина
Бывшего председателя Татфондбанка обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия Вахитовский суд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-председателя Татфондбанка Роберта Мусина 14 августа в 13.30.
Обновлено в 04:09
Авто
Новый УАЗ-Профи начнут выпускать в Ульяновске уже в 2020 году
К 2020 году готовят УАЗ-Профи, ну а работа над «Патриот 2020» ведется совместно с научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
Обновлено в 11:24
Игры
Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения
В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.
Обновлено в 02:02