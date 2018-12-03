Футбол

КДК даст оценку оскорбительным выкрикам фанатов «Спартака»
Sport24.ru
04:10

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил, что в КДК будут переданы материалы по поведению болельщиков «Спартака» на матче 16-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом».
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Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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