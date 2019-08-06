Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом

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