Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

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КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом

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