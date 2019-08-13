Футбол
КДК вызвал Миладиновича на разбирательство по эпизоду с ЧаловымСоветский спорт 06:38
Игрок Сочи вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Напомним, 24-летний Миладинович ударил в лицо Чалова в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.
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«Сочи» — о «кровавом» фоле на Чалове: «То, что сделал Миладинович, это не специально»
Sportbox.RUвчера в 13:39
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Общество
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Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
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Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
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Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Футбол
Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА
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Обновлено в 06:25
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» оставят без автомобиля
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. Об этом заявили организаторы фестиваля журналистам.
Обновлено в 06:55
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Космос
Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году
Обновлено вчера в 09:00
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Генпрокуратура РФ не нашла утечек данных клиентов трех крупных банков
Генпрокуратура после проверки не нашла нарушений законодательства, касающегося персональных данных клиентов трех крупных российских банков, заявил на канале "Эфир" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 06:05
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Обновлено в 04:34
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Экскурсионное судно село на мель в Белом море
ИА «Ореанда-Новости» Главное управление МЧС по Республике Карелия сообщило, что экскурсионное судно «Сапфир» село на мель в Белом море.
Обновлено в 04:36
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9
Обновлено в 05:40
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48