Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом ЧаловаSportbox.RU вчера в 10:56
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову. Напомним, что в концовке встречи защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил Чалова, разбив тому нос.
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