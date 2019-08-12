Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову. Напомним, что в концовке встречи защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил Чалова, разбив тому нос.

Армия и оружие На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.

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Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.

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Происшествия СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля Следователи не усмотрели нарушений закона в действиях полицейских, жестко задержавших за несколько часов до протестной акции 27 июля москвича Константина Коновалова, у которого затем врачи диагностировали перелом ноги.

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