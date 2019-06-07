КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три годаРИА Новости 06:48

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

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Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

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Театры Театральный фестиваль «Толстой» объявил программу Организаторы фестиваля «Толстой», который пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля, объявили программу форума.

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Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

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Политика Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.

Шоу-бизнес Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.

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