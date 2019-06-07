Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три годаРИА Новости 06:48

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дюков доволен решением КДК по матчу «Чайка» – «Черноморец»

Спорт-Экспресс07:28

КДК РФС отстранил гендиректора «Урожая» Градиленко от футбольной деятельности на год

ТАСС07:05

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Матч ТВ07:33

Дюков: удовлетворены решением КДК по матчу «Черноморец» — «Чайка»

Чемпионат07:40

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Sportbox.RU07:33

КДК РФС установил факт сговора в матче ПФЛ «Чайка» - «Черноморец»

РИА Новости07:40

Завтра Российский футбольный союз разберется в особенностях матча «Чайка» – «Черноморец»

Don24вчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери

Регина Тодоренко заговорила о втором ребенке после недавних родов. В новом интервью артистка отметила, что Влад Топалов не против дочери.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro проверили на ремонтопригодность

Обновлено в 05:25
Баскетбол

Толкнувший баскетболиста «Уорриорз» фанат оказался совладельцем клуба

Обновлено вчера в 16:57
Наука

Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Авто

В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7

Обновлено в 06:36
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Театры

Театральный фестиваль «Толстой» объявил программу

Организаторы фестиваля «Толстой», который пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля, объявили программу форума.
Обновлено в 06:01
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Общество

Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию

Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Обновлено в 03:57
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Наука

Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные

Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.
Обновлено вчера в 08:07
Футбол

Сборная Голландии обыграла англичан в полуфинале Лиги наций

Сборной Нидерландов удалось одержать победу над командой из Англии в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1. За звание чемпиона турнира голландцы сразятся с португальцами.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Технологии

В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов

У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова

Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Обновлено в 07:24
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Витальевич Градиленко
Футболист
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное