Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три годаРИА Новости 06:48
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
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Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
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Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери
Регина Тодоренко заговорила о втором ребенке после недавних родов. В новом интервью артистка отметила, что Влад Топалов не против дочери.
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
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Обновлено 04 июня в 13:15
Политика
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Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
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Толкнувший баскетболиста «Уорриорз» фанат оказался совладельцем клуба
Обновлено вчера в 16:57
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Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
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В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
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Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Театры
Театральный фестиваль «Толстой» объявил программу
Организаторы фестиваля «Толстой», который пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля, объявили программу форума.
Обновлено в 06:01
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
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Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Наука
Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные
Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
Сборная Голландии обыграла англичан в полуфинале Лиги наций
Сборной Нидерландов удалось одержать победу над командой из Англии в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1. За звание чемпиона турнира голландцы сразятся с португальцами.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
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Политика
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
У S7 есть шанс опередить японских коллег.
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Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
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Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Общество
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41