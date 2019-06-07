Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три годаРИА Новости 06:48
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
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