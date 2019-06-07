КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три годаРИА Новости 06:48

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Армия и оружие NI назвал Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США Специалисты американского журнала The National Interest опубликовали новый материал про российский бомбардировщик Ту-22М3М, в котором назвали самолет «неприятным сюрпризом» для ВМС США.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Транспорт Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Общество Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общество Анатолий Марчевский возвращается в Екатеринбургский цирк Бывшего директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского восстановили в должности, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Политика Украинская оппозиция объединилась перед выборами в Раду По словам замглавы фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, оппозиция намерена восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток.

Здоровье Двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и консервов По данным Управления Роспотребнадзора, только за начало 2019 года двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и овощных консервов.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия В Красноярске подростки втроем жестоко избили школьницу Родители учеников гимназии №15 в Красноярске делятся в чатах видео, как школьники избили несовершеннолетнюю девушку.

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Политика Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Политика Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Политика Путин допустил превращение глобализации в пародию на саму себя Путин пояснил, что речь идет о «превращении ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств».

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Политика Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Происшествия По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.

Политика В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.