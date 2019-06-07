Футбол

КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футболаРИА Новости 06:52

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил главному тренеру новороссийского "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

ТАСС12:38

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Sportbox.RU07:33

РФС менее чем за месяц разобрался в «странном» матче. Игроки и тренер дисквалифицированы, регламент планируют ужесточить. Подробности и комментарий президента ПФЛ

Матч ТВ09:06

Странный матч «Чайка» — «Черноморец». РФС вынес наказания

Чемпионат08:25

Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

Sports.ru09:04

Сговор в игре «Чайка» - «Черноморец» установлен, расследование продолжается

РИА Новости09:52

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Спорт-Экспресс11:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия

Пассажиров Пулково 1,5 часа продержали в самолете на жаре

Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Транспорт

В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Наука

Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено 05 июня в 04:29
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Футбол

«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Игры

Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge

Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Экономика

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В общественном пространстве «Яма» полицейские задержали и увезли в ОВД как минимум 4 человек за распитие спиртного

Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус

Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Кино

Стало известно, когда выйдет экранизация Uncharted с Томом Холландом

Обновлено в 08:00
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Культура

Соври красиво: песни Элтона Джона вытеснили из фильма его личную жизнь

В российском прокате — мюзикл «Рокетмен», феерическое представление, превращающее творчество Элтона Джона в непрерывный и откровенный рассказ о себе.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Спорт

Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций

Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:42
Политика

Премьер-министр Саксонии выступил за отмену антироссийских санкций

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер (ХДС) выступил с призывом отменить санкции против России и нормализовать отношения с Москвой.
Обновлено в 03:51
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Витальевич Градиленко
Футболист
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное