КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футболаРИА Новости 06:52

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил главному тренеру новороссийского "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футбола

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Транспорт В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.

Наука Представлен концепт V-образного авиалайнера Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.

Футбол «Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Игры Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Армия и оружие В США оценили модернизированный Ту-22М3М Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Экономика Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Армия и оружие Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Культура Соври красиво: песни Элтона Джона вытеснили из фильма его личную жизнь В российском прокате — мюзикл «Рокетмен», феерическое представление, превращающее творчество Элтона Джона в непрерывный и откровенный рассказ о себе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Спорт Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Политика Премьер-министр Саксонии выступил за отмену антироссийских санкций Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер (ХДС) выступил с призывом отменить санкции против России и нормализовать отношения с Москвой.