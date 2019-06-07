Футбол
КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футболаРИА Новости 06:52
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил главному тренеру новороссийского "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.
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