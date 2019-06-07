Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛRT на русском 10:34
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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