Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛRT на русском 10:34

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Странный матч «Чайка» — «Черноморец». РФС вынес наказания

Чемпионат08:25

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Sportbox.RU07:33

РФС менее чем за месяц разобрался в «странном» матче. Игроки и тренер дисквалифицированы, регламент планируют ужесточить. Подробности и комментарий президента ПФЛ

Матч ТВ09:06

Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

ТАСС12:38

Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

Sports.ru09:04

Сговор в игре «Чайка» - «Черноморец» установлен, расследование продолжается

РИА Новости09:52

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Спорт-Экспресс11:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Интернет

Дуров создаст агрегатор новостей

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Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Футбол

Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

Обновлено в 11:34
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

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Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
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Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
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«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам

"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей

Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Политика

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

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Космос

NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов

Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Политика

Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа на саммите G20

Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:54
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
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Дмитрий Витальевич Градиленко
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
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