Футбол
КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» по итогам 25-го тура РПЛМатч ТВ 11:05
26 апреля состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. «Зенит» и «Динамо» по итогам очного противостояния (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирования зрителями оскорбительных кричалок.
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