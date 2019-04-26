Футбол
КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» по итогам 25-го тура РПЛМатч ТВ вчера в 11:05
26 апреля состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. «Зенит» и «Динамо» по итогам очного противостояния (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирования зрителями оскорбительных кричалок.
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РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей за кричалки фанатов
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