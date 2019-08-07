Московский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера, коим он не является, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за Игнашевича на 500 тысяч рублей

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