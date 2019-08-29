Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКДК РФС оштрафовал «Спартак» на 160 тысяч рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» был наказан на 160 тысяч рублей по итогам матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
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