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Спорт-ЭкспрессКДК РФС оштрафовал «Спартак» на 160 тысяч рублей
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» был наказан на 160 тысяч рублей по итогам матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
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