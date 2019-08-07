Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 405 тысяч рублейРоссийская газета 10:00
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" принял решение оштрафовать "красно-белых" на 210 тысяч рублей.
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