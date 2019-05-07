Футбол

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan IDМатч ТВ 07:23

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за баннеры в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), протестующие против внедрения системы Fan ID.
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Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА — «Динамо» в РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:55

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Sports.ru00:35

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan ID

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Полиция разыскивает фанатов, вывесивших баннер против Fan ID

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Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

РБКвчера в 09:01

Московская полиция занялась поиском фанатов с баннером о Fan ID на матче ЦСКА

Говорит Москвавчера в 07:18
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Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
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Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
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