КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan IDМатч ТВ 07:23

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за баннеры в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), протестующие против внедрения системы Fan ID.

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan ID

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