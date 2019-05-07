Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan IDМатч ТВ 07:23
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за баннеры в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), протестующие против внедрения системы Fan ID.
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Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА — «Динамо» в РПЛ
Sport24.ruвчера в 10:55
Московская полиция занялась поиском фанатов с баннером о Fan ID на матче ЦСКА
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