Футбол

КДК РФС не стал отменять красную карточку БикфалвиСоветский спорт 06:12

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
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Футболист «Урала» Ильин сможет сыграть в финале Олимп - Кубка России с «Локомотивом»

ТАСС06:44

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

РИА Новости06:00

КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка

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КДК РФС не отменил красную карточку Бикфалви. Он пропустит финал Кубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru06:01

КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

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КДК РФС проведет заседание по вопросу удаления Бикфалви в Кубке России

Матч ТВвчера в 14:06
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Политика

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Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

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Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
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Зеленский принял глав и послов иностранных государств

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Обновлено 18 мая в 19:05
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
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Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
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Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

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Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

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На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
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Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Футбол

Хави проведет последний матч в карьере

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, ныне защищающий цвета катарского «Аль-Садда», 20 мая проведет последний матч в карьере.
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Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

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Во Франции умер певец Нильда Фернандес

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Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и командующий Силами специальных операций (ССО) Игорь Лунев не отдали честь президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его инаугурации, передает УНИАН.
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