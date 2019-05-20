Футбол
КДК РФС не стал отменять красную карточку БикфалвиСоветский спорт 06:12
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
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