Футбол

КДК РФС не стал отменять красную карточку БикфалвиСоветский спорт 06:12

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
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Президент «Урала» Иванов выступил с критикой главы судейского корпуса РФС

Sport.ru08:59

КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка

Чемпионат06:02

КДК РФС не отменил красную карточку Бикфалви. Он пропустит финал Кубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru06:01

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

РИА Новости06:00

КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

Советский спорт06:12

Григорий Иванов: «С помощью ВАР судьи отмазываются за свои ошибки»

Спорт-Экспресс07:50

КДК РФС проведет заседание по вопросу удаления Бикфалви в Кубке России

Матч ТВвчера в 14:06
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Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

Google представила новые умные очки на основе Android

Обновлено в 13:22
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за нарушения правил

Дункан Лоуренс из Нидерландов, одержавший победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», нарушил основное правило соревнования, выступив с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Обновлено в 05:36
Футбол

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Наука

Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать

Лабораторные и натурные эксперименты великих конструкторов космической техники Сергея Королева и Валентина Глушко предлагают оцифровать.
Обновлено 17 мая в 17:01
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

США передали ВС Украины два контрбатарейных радара

Обновлено в 13:43
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Футбол

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что в 2019 году Золотой мяч выиграет капитан Барселоны Лионель Месси.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
Обновлено в 12:04
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Хоккей

Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника

Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Политика

На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран

Обновлено в 03:20
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
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Румынский футболист, полузащитник клуба «Урал» и национальной сборной Румынии. Лучший бомбардир чемпионата Украины 2014/15.
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