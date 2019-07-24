Футбол
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:23
РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
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Футбол
«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»
Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», столичное дерби прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
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Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
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«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
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Россиянам могут запретить пользоваться электронной почтой анонимно
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Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба» на срок предварительного следствия до 7 сентября этого года.
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Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
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Администратора Ваганьковского кладбища в Москве заподозрили в изготовлении и подрыве взрывного устройства.
Обновлено в 07:09
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Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске
По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Число погибших в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Политика
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Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
ВТБ в первом полугодии нарастил кредиты населению на 29%
Банк ВТБ в первом полугодии нарастил розничный кредитный портфель на 29% по сравнению с аналогичным периодом 20128 года, следует из управленческих данных ВТБ, сформированных на основе РСБУ.
Обновлено в 06:56
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
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Обновлено в 01:47
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00