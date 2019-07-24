Футбол

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:23

РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
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