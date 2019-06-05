Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Черышева на один матчМатч ТВ 07:33
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев пропустит одну игру в первенстве ФНЛ сезона-2019/20. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
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Экономика
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«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
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Авто
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Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
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Происшествия
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
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Обновлено в 07:45
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Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
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Обновлено в 02:50
Авто
Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
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Обновлено в 06:32
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Общество
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Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
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Политика
Медведев пригласил Словакию к участию в газовых проектах РФ
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Музыка
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Общество
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Обновлено вчера в 15:04
Авто
Золотой Aurus Senat представили на ПМЭФ
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду
В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 05:44
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45