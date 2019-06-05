Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Черышева на один матчМатч ТВ 07:33

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев пропустит одну игру в первенстве ФНЛ сезона-2019/20. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

RT на русском07:29

Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

РИА Новости07:22

Дм. Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Нижнего Новгорода» Черышева на один матч

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«Крылья Советов» оштрафованы из-за поведения болельщиков

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Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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