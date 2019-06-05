Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Черышева на один матчSportbox.RU 07:33

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев пропустит одну игру в первенстве ФНЛ сезона-2019/20. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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