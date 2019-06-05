Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Черышева на один матчSportbox.RU 07:33
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев пропустит одну игру в первенстве ФНЛ сезона-2019/20. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
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