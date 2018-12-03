Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов Спартака и вынесет наказание.

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Футбол Футбол Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить фаната после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.

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Футбол Футбол Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.

Футбол Футбол Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

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