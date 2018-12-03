Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»
Советский спорт
04:32

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов Спартака и вынесет наказание.
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