КАСКО решили объединить с ОСАГОLenta.ru 12:35

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Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО. Как сообщает «Коммерсанть», об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Ялтинского форума.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU вчера в 10:04
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
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