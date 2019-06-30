Футбол

КАН-2019. Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, Марокко обыграл ЮАРBookmaker-ratings.ru 14:10

Сыграны два матча 3-го тура Кубка африканский наций. Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала.
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Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Sportbox.RU14:01

Сборная Марокко одолела ЮАР и вышла в плей-офф КАН-2019 с первого места в группе

RT на русском15:10

Намибия – Кот-д`Ивуар: ставить ли на ивуарийцев?

Все про Спорт ру15:10

Гол экс-игрока «Локомотива» принес Марокко победу над ЮАР в Кубке Африки

Газета.Ru15:09

На Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко

Советский спорт14:20

Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Матч ТВ14:01

Гол экс-игрока «Локомотива» Буссуфы принёс сборной Марокко победу в матче с ЮАР

Чемпионат13:59
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Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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