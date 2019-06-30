Сыграны два матча 3-го тура Кубка африканский наций. Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала.

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Наука Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».

Музыка Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.

Теннис Кудерметова преодолела первый круг Уимблдона Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила бельгийку Исалин Бонавентюр в первом круге Уимблдона.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

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Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

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