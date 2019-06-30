Футбол
КАН-2019. Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, Марокко обыграл ЮАРBookmaker-ratings.ru 14:10
Сыграны два матча 3-го тура Кубка африканский наций. Марокко и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала.
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На Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко
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