Экипировка была представлена клубом из Набережных Челнов юмористическим роликом в стиле 90-х.

Политика КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Политика Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса» Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.

Наука Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни 40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Авто В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.

Шоу-бизнес Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Экономика Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Происшествия В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах Журналисты пообщались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог, и решили получить комментарий у главы города Нюргустана Афанасьева.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.

Наука Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Общество До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.

Общество Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.

Общество Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».