Футбол
КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-хSports.ru 07:54
Экипировка была представлена клубом из Набережных Челнов юмористическим роликом в стиле 90-х.
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Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем
В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Авто
В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline
Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале
Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Журналисты пообщались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог, и решили получить комментарий у главы города Нюргустана Афанасьева.
Обновлено в 06:54
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.
Обновлено в 06:31
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Общество
До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней
Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Общество
Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России
Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла эпидемического порога
Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога.
Обновлено в 05:15
Общество
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Технологии
Buzcoin привлёк 15 миллиардов и избавился от Бузовой
ICO Ольги Бузовой, в результате которого звезда присвоила себе деньги инвесторов и плюнула на дальнейшую судьбу проекта, получил неожиданный шанс на спасение: проекту выделили аж 15 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:50