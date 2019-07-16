Футбол
КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-хSports.ru 07:54
Экипировка была представлена клубом из Набережных Челнов юмористическим роликом в стиле 90-х.
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Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Интернет
Amazon предложил своим покупателям скидку в $10 в обмен на доступ к истории браузера
Amazon предложил покупателям скидку в размере $10 за предоставление доступа к истории браузера, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:45
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Политика
ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-Class уйдёт в историю
Как стало известно, на решении снять с производства пикап Mercedes X-Class настаивает руководство концерна Daimler, в который входит компания Mercedes-Benz.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Мосгоризбирком проверил подписи Азара и Ширвиндта
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов проинформировал Совет по правам человека при президенте РФ по поводу проверки подписей четырех жителей столицы, которые обратились в СПЧ в связи с тем, что их подписи в поддержку кандидатов Мосгордумы были признаны недействительными.
Обновлено в 10:23
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Футбол
Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»
26-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал футболистом «Аталанты».
Обновлено в 10:22
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому
Обновлено в 09:39
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Футбол
Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном
В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:18