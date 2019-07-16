Футбол

КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-хSports.ru 07:54

Экипировка была представлена клубом из Набережных Челнов юмористическим роликом в стиле 90-х.
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ФК КАМАЗ презентовал новую форму, сняв ролик в стиле 90-х

БИЗНЕС Online07:30

«КАМАЗ» презентовал новую форму в стиле «лихих девяностых». Вы обязаны это увидеть

Спорт-Экспресс07:24

«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х

Матч ТВ08:11

КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-х

Sports.ru07:54

«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х

Sportbox.RU08:11

«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х

Чемпионат07:23

ФК «КАМАЗ» презентовал новую форму [фото]

Челнинские известия07:15
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Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

Обновлено в 10:11
Интернет

Amazon предложил своим покупателям скидку в $10 в обмен на доступ к истории браузера

Amazon предложил покупателям скидку в размере $10 за предоставление доступа к истории браузера, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:45
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Происшествия

Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

Обновлено в 09:43
Политика

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-Class уйдёт в историю

Как стало известно, на решении снять с производства пикап Mercedes X-Class настаивает руководство концерна Daimler, в который входит компания Mercedes-Benz.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Мосгоризбирком проверил подписи Азара и Ширвиндта

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов проинформировал Совет по правам человека при президенте РФ по поводу проверки подписей четырех жителей столицы, которые обратились в СПЧ в связи с тем, что их подписи в поддержку кандидатов Мосгордумы были признаны недействительными.
Обновлено в 10:23
Политика

В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Футбол

Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»

26-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал футболистом «Аталанты».
Обновлено в 10:22
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Футбол

Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном

В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:18
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