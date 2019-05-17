Футбол
К. Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту»Sport24.ru 01:31
Вратарь «Реала» Кейлор Навас в летнее трансферное окно может пополнить ряды «Порту». Как сообщает Sport Mediaset, 32-летний костариканец является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса, который скорее всего будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
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Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»
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