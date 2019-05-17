К. Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту»Sport24.ru 01:31

Вратарь «Реала» Кейлор Навас в летнее трансферное окно может пополнить ряды «Порту». Как сообщает Sport Mediaset, 32-летний костариканец является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса, который скорее всего будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа.

К. Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту»

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.

Экономика Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.

Происшествия В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Музыка Евреи публично посадили звезду «Евровидения» на кол Израильский постановщик не придумал ничего лучше, как отправить ее на кол – весь номер Кейт поет, раскачиваясь на нем.

Армия и оружие Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод Контракт между «Роскосмосом» и заводом, который подразумевал выделение на прием специалистов из США около 200 тысяч рублей, был расторгнут.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.

Культура Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.

Наука Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Хоккей Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Петра Порошенко Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Происшествия В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Футбол Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту» Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

Авто УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи» По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.

Теннис В НОК Австралии прокомментировали выходки Кирьоса Представитель Олимпийского комитета Австралии прокомментировал выходки теннисиста Ника Кирьоса на турнире в Риме.

Экономика Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.