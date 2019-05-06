Футбол

К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читалЧемпионат 15:07

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в последнем слове на суде заявил, что раскаялся в действиях в отношении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
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«Я раскаялся на следующий день»: Брат Кокорина прочел в СИЗО в два раза больше книг, чем Навальный

Царьград15:45

Брат Кокорина: «Я изменился чисто по-человечески, 40 книжек в СИЗО прочитал»

Матч ТВ15:28

"Я в СИЗО 40 книжек прочитал. Я уже поменялся в лучшую сторону. Последнее слово Кирилла Кокорина

Спорт-Экспресс15:06

К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читал

Чемпионат15:07

Брат Кокорина: «В СИЗО прочитал 40 книжек. Это не наше место, мы не такие преступники»

Sport24.ru15:06

Брат Кокорина: «Я изменился чисто по-человечески, 40 книжек в СИЗО прочитал»

Sportbox.RU15:28
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Обновлено в 08:10
Космос

Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде

Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.
Обновлено в 15:21
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Здоровье

Мама Мирона на пределе из-за болезни сына. Предварительно названы сроки главной для Фоминых операции

Обновлено в 12:57
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Экономика

Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублей

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия

«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Театры

Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Авто

В Сети появился универсал BMW 3-Series

По слухам, команда BMW приготовила достойного конкурента в «лице» универсала моделям Audi A4 Allroad и Mercedes C-Class All-Terrain.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

Обновлено в 15:49
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:37
Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево

По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Политика

Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, «связанных с Россией»

Соцсети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и паблков, которые были заподозрены в распространении политинформации об Украине и Сирии, а также о политике России по данным вопросам.
Обновлено в 14:49
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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