Футбол
К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читалЧемпионат 15:07
Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в последнем слове на суде заявил, что раскаялся в действиях в отношении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Космос
Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.
Обновлено в 15:21
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Мама Мирона на пределе из-за болезни сына. Предварительно названы сроки главной для Фоминых операции
Обновлено в 12:57
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Авто
В Сети появился универсал BMW 3-Series
По слухам, команда BMW приготовила достойного конкурента в «лице» универсала моделям Audi A4 Allroad и Mercedes C-Class All-Terrain.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево
Обновлено в 11:37
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Общество
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево
По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Кино
Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»
Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Политика
Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, «связанных с Россией»
Соцсети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и паблков, которые были заподозрены в распространении политинформации об Украине и Сирии, а также о политике России по данным вопросам.
Обновлено в 14:49