Йович считает, что у сборной Украины нет звездСпорт-Экспресс 03:27

Нападающий сборной Сербии и новичок "Реала" Лука Йович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против сборной Украины (7 июня), сообщает Blic Online.

Йович считает, что у сборной Украины нет звезд

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