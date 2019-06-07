Футбол

Йович считает, что у сборной Украины нет звездСпорт-Экспресс 03:27

Украина — Сербия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Арена Львов»
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Нападающий сборной Сербии и новичок "Реала" Лука Йович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против сборной Украины (7 июня), сообщает Blic Online.
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