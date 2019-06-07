Футбол
Йович считает, что у сборной Украины нет звездСпорт-Экспресс 03:27
Нападающий сборной Сербии и новичок "Реала" Лука Йович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против сборной Украины (7 июня), сообщает Blic Online.
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Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишились Instagram, WhatsApp и Facebook
Если бы компания могла заблокировать доступ к соцсети, Instagram и WhatsApp для всех устройств Huawei - вот это был бы удар, но такого она физически не может сделать.
Обновлено в 04:11
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами
Обновлено в 03:26
Футбол
Черчесов: стеснительные в футбол не играют
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 04:23
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб и попал в реанимацию
Накануне артист по ошибке выпил жидкость для промывки труб, более известную как «Крот».
Обновлено 05 июня в 06:50
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 01:38
Экономика
Голикова назвала российское образование не соответствующим рынку труда
Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда, заявила на ПМЭФ премьер-министр Татьяна Голикова.
Обновлено в 02:59
Политика
Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции
Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 03:14
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено в 02:40
Авто
Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей
Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек
Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки.
Обновлено в 03:52
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
Обновлено в 00:36
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50