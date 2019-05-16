Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евроВести.Ru 14:27

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом". Стоимость трансфера 21-летнего футболиста составила 60 миллионов евро. Как сообщает Sky Sports, Йович заработает в "Королевском клубе" около 50 миллионов евро за пять лет.

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

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