Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евроВести.Ru 14:27

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом". Стоимость трансфера 21-летнего футболиста составила 60 миллионов евро. Как сообщает Sky Sports, Йович заработает в "Королевском клубе" около 50 миллионов евро за пять лет.
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СМИ: «Реал» подписал с Йовичем пятилетний контракт на 50 миллионов евро

Матч ТВ14:43

«Реал» подписал форварда сборной Сербии за 60 миллионов

Sport.ru13:30

Источник: Йович перешел в «Реал»

Советский спорт13:25

СМИ: Йович будет зарабатывать в «Реале» 10 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс13:20

Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн

Чемпионат12:59

Sky Sports: Йович перешел из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро

Sport24.ru13:56

Sky Sports: «Реал» приобрел Йовича за 60 млн евро

Sports.ru13:25
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