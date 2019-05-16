Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евроВести.Ru 14:27
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом". Стоимость трансфера 21-летнего футболиста составила 60 миллионов евро. Как сообщает Sky Sports, Йович заработает в "Королевском клубе" около 50 миллионов евро за пять лет.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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Шоу-бизнес
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Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
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В здании Екатерининского собрания открылась новая концертная площадка
В четверг, 16 мая, в историческом здании Екатерининского собрания на канале Грибоедова открылась новая площадка ГБУК «Петербург-Концерт».
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Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
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Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
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Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Здоровье
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Политика
Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.
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Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
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