Футбол

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»Sports.ru вчера в 16:05

Контракт 21-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан на 6 лет. «Реал» заплатит за серба 60 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Однажды Йовича очень странно продали на Кипр.
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Миятович: нельзя требовать от Йовича 20 голов в первом же сезоне в «Реале»

Чемпионат02:28

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

Sports.ruвчера в 16:05

Йович назвал причину перехода в «Реал»

Газета.Ruвчера в 18:45

«Мечта сбылась». Йович — о переходе в «Реал»

Sport24.ruвчера в 18:14

Лука Йович - о переходе в «Реал»: «Моя мечта сбылась»

Матч ТВвчера в 17:31

Новобранец «Реала» Йович: «Моя мечта сбылась»

Sport.ruвчера в 17:59

Предраг Миятович: «Нельзя требовать от Йовича 20 голов в первом же сезоне в „Реале“»

Спорт-Экспресс01:37
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Экономика

АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

На чиновников мэрии Омска завели уголовные дела

Следственный комитет по Омской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.
Обновлено в 00:19
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Обновлено вчера в 18:39
Общество

Жаркая погода 6 июня в Москве бывает раз в 23 года, рассказал синоптик

Тридцатиградусная жара 6 июня случается в Москве лишь раз в четверть века, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 01:34
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

Обновлено в 00:46
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

Град в Крыму пробивал стекла автомобилей

Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 02:24
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Общество

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Кино

В Петербурге стартует фестиваль китайского кино

В четверг, 6 июня, фестиваль китайского кино открывается в Петербурге и Москве.
Обновлено вчера в 21:56
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
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