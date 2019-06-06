Футбол
Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»Sports.ru вчера в 16:05
Контракт 21-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан на 6 лет. «Реал» заплатит за серба 60 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Однажды Йовича очень странно продали на Кипр.
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Экономика
АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group
АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
На чиновников мэрии Омска завели уголовные дела
Следственный комитет по Омской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.
Обновлено в 00:19
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Жаркая погода 6 июня в Москве бывает раз в 23 года, рассказал синоптик
Тридцатиградусная жара 6 июня случается в Москве лишь раз в четверть века, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 01:34
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале
Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Град в Крыму пробивал стекла автомобилей
Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Экономика
Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года
К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 02:24
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento
Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Кино
В Петербурге стартует фестиваль китайского кино
В четверг, 6 июня, фестиваль китайского кино открывается в Петербурге и Москве.
Обновлено вчера в 21:56
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов
Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00