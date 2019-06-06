Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»Sports.ru вчера в 16:05

Контракт 21-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан на 6 лет. «Реал» заплатит за серба 60 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Однажды Йовича очень странно продали на Кипр.

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

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Авто Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.

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Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.

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