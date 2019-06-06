Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат 16:58

Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».

Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбылась

Политика Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Общество Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ Директор нижегородской спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков принес извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Происшествия Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Здоровье Ангарская общественность - против пьянства Общественность Ангарска обсудила вопросы профилактики алкоголизма, а также взаимодействия медицинских и некоммерческих организаций, которые работают с людьми, имеющими разные виды зависимости, на круглом столе.

Экономика В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Происшествия Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.

Политика Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Авто Завод автоконцерна Great Wall начал работу в Тульской области Завод крупной китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сегодня начал функционировать в Тульской области.

Происшествия Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Гаджеты 80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9 В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.

Космос Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Происшествия ФСБ задержала начальника колонии в Копейске Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Армия и оружие Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .