Футбол
Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат 16:58
Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».
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Политика
Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест
Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Общество
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
Директор нижегородской спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков принес извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.
Обновлено в 06:47
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас
Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.
Обновлено в 19:52
Общество
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
Ангарская общественность - против пьянства
Общественность Ангарска обсудила вопросы профилактики алкоголизма, а также взаимодействия медицинских и некоммерческих организаций, которые работают с людьми, имеющими разные виды зависимости, на круглом столе.
Обновлено в 20:19
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В ДТП на улице Профессора Попова пострадали трое детей
Обновлено в 19:30
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Происшествия
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 14:40
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Авто
Завод автоконцерна Great Wall начал работу в Тульской области
Завод крупной китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сегодня начал функционировать в Тульской области.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
Обновлено в 09:02
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено 03 июня в 10:12
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
В Минздраве прокомментировали разруху в горбольнице №10
В региональном Минздраве же поспешили дать комментарий по данной ситуации и объяснить такое плачевное состояние отделения.
Обновлено в 11:41
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58