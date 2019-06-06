Футбол

Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат 16:58

Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».
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Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбылась

Чемпионат16:58

«Мечта сбылась». Йович — о переходе в «Реал»

Sport24.ru18:14

Лука Йович - о переходе в «Реал»: «Моя мечта сбылась»

Матч ТВ17:31

Йович назвал причину перехода в «Реал»

Газета.Ru18:45

«Мечта сбылась». Йович - о переходе в «Реал»

Спорт-Экспресс16:27

Новобранец «Реала» Йович: «Моя мечта сбылась»

Sport.ru17:59

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

Sports.ru16:05
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Экономика

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Московский отель «Пекин» будет продан на открытых электронных торгах, сообщает пресс-служба управляющей гостиницей компании.
Обновлено в 04:32
Политика

Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 17:22
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено в 14:45
Политика

Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В ДТП на Петроградке пострадали трое детей

Обновлено в 17:59
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Игры

Sony продолжит делать дорогие сюжетные игры для одного игрока

Полтора - два года назад игровая индустрия переживала весьма странный момент: почти всем крупным компаниям тогда казалось, что будущее - только в лайв-сервисах.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено в 15:16
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Музыка

Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда»

Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал новое видео группы «Ленинград», в котором затрагивается религиозная тематика.
Обновлено в 06:53
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Транспорт

В российских поездах появились вагоны с ароматизацией

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 06:47
Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Политика

Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

Обновлено в 18:26
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Политика

Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:59
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Финансы

Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне»

Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне» — на следующий день после самого крупного роста за последние месяцы, 5 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:44
Кино

Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг

Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:44
Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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