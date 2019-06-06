Футбол
Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»Sports.ru вчера в 16:05
Контракт 21-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан на 6 лет. «Реал» заплатит за серба 60 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Однажды Йовича очень странно продали на Кипр.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь прокомментировал информацию о смерти Бари Алибасова
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Водонаева заявила, что муж ей не нужен вообще
Последним «гвоздем в гроб» супружеских отношений и планов обустройства личной жизни на будущее, стало заявление о том, что она вообще не нуждается в муже, хотя якобы и мечтает о романе с мужчиной старше ее этак лет на десять.
Обновлено в 02:49
Транспорт
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Экономика
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
5 июня суд арестовал двух агрессоров - Сергея Ходжаяна и Нарека Степаняна до 2 августа.
Обновлено в 02:21
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Авто
Родители назвали топ-5 машин с пробегом для безопасной перевозки детей
Соцопрос, в котором приняли участие 430 человек, показал, что наибольшим доверием россиян с точки зрения перевозки детей в подержанных автомобилях пользуется Mazda 3 2008 года выпуска.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на Порошенко
Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Футбол
15 из 16 команд чемпионата России проголосовали за расширение РПЛ
Клубы РПЛ на общем собрании обсудили проект расширения Лиги до 18 команд с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:46
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Экономика
АЛРОСА планирует восстановить рудник «Мир» к 2032 году
Обновлено в 05:31
Происшествия
Трое солдат подали на Минобороны в суд за стрельбу по ним из танка
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47