Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат вчера в 16:58

Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».

Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбылась

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