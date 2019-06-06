Футбол

Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат вчера в 16:58

Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».
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Подробнее о событии

Йович назвал причину перехода в «Реал»

Газета.Ruвчера в 18:45

«Мечта сбылась». Йович — о переходе в «Реал»

Sport24.ruвчера в 18:14

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

Sports.ruвчера в 16:05

Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбылась

Чемпионатвчера в 16:58

«Мечта сбылась». Йович - о переходе в «Реал»

Спорт-Экспрессвчера в 16:27

Новобранец «Реала» Йович: «Моя мечта сбылась»

Sport.ruвчера в 17:59

Лука Йович - о переходе в «Реал»: «Моя мечта сбылась»

Матч ТВвчера в 17:31
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Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Футбол

Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

Обновлено в 01:07
Экономика

ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Как отмечает РЕН ТВ, в новом завещании элитную недвижимость в доме на Мерзляковском переулке продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему.
Обновлено в 07:20
Футбол

Григорий Иванов: «Предложение „Урала“ по стадионам приняли к рассмотрению»

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что его предложение по сокращению требований к вместимости стадионов клубов РПЛ приняли к рассмотрению.
Обновлено в 07:10
Технологии

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы

Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе

Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по российской экономике

Всемирный банк снизил прогноз ожидаемых темпов роста российской экономики до 1,2% по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 01:59
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Кино

Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Политика

В парламенте Японии осудили депутата за слова о военном захвате Курил

Нижняя палата японского парламента единогласно приняла резолюцию, осуждающую депутата Ходаки Маруямы за его предложение обсудить вопрос о военном захвате Курильских островов.
Обновлено в 00:49
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:41
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Кино

Канал NBC снимет сериал по книге автора «Кода да Винчи»

Канал NBC снимет сериал «Утраченный символ» в основу которого ляжет одноимённый роман писателя Дэна Брауна.
Обновлено в 05:04
Кино

Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»

«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.
Обновлено в 04:36
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин и папа римский встретятся 4 июля

Обновлено в 04:41
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Находка, сделанная специалистами Археологического института АН Австрии в Вене, помогла освежить взгляд на рацион древних европейцев и его символизм.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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