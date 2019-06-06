Футбол
Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбыласьЧемпионат вчера в 16:58
Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».
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Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Интернет
В Роскачестве рассказали, как подобрать надежный пароль к аккаунтам
Чтобы обезопасить аккаунт, следует подбирать только сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов Эксперты Роскачества рассказали, как правильно подбирать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 03:33
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика
Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие
Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Экономика
Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault
Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того, как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В «Зарядье» расскажут, как создают лекарства
13 июня в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдет лекция «Что такое лекарства и как их принимать», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Кино
Джулия Робертс раскрыла первоначальный финал «Красотки»
Американская актриса и продюсер, самая красивая женщина Земли Джулия Робертс рассказала о "настоящем", оригинальном финале "Красотки" - самого известного своего фильма и одной из самых известных и любимых комедийных мелодрам в истории кино.
Обновлено в 03:52
Экономика
Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики
Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Грузии разбился вертолет, есть жертвы
В высокогорной части Грузии разбился вертолет. Машина упала недалеко от поселка Казбеги рядом с российско-грузинской границей.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Футбол
Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Игры
Metro: Exodus будет доступна в Windows Store с 9 июня
Компания Microsoft запустила страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35