Футбол
Йович: Роналду был моим кумиром в детствеЧемпионат 15:55
Новичок мадридского «Реала», нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Реала».
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
«Больше не могу!»: Сябитова перестала спать и впала в депрессию
Кстати, буквально накануне Роза Сябитова хваталась в Сети тем, что благодаря Елене Малышевой ей удалось немного похудеть.
Обновлено в 18:11
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
Обновлено в 09:47
Интернет
Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях
Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной по югу страны палестинскими боевиками из сектора Газа.
Обновлено в 18:21
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Цифры менять не придется: арабские страны могут начать закупать Су-35 вместо F-35
«Военно-промышленный курьер» уверен, что теперь, после вето Израиля на F-35, богатые арабские страны обратят внимание на этот хороший и крайне перспективный российский самолет.
Обновлено в 18:52
Технологии
«Самсунг» увеличивает штат разработчиков технологии 6G
После запуска технологий пятого поколения технологический гигант расширил существующую группу по исследованию сферы телекоммуникаций.
Обновлено в 12:05
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Речь идёт про паркетник Nissan Juke и суперкар Nissan GT-R.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Общество
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Финансы
Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Авто
В Интернете вспомнили о необычной модели Lada Амадео-500
В Интернете вспомнили о необычной модели Lada.
Обновлено в 20:00
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено в 19:08
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01