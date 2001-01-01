Йович: Роналду был моим кумиром в детствеЧемпионат 15:55

Новичок мадридского «Реала», нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Реала».

Йович: Роналду был моим кумиром в детстве

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