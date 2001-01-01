Футбол

Йович: Роналду был моим кумиром в детствеЧемпионат 15:55

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Новичок мадридского «Реала», нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Реала».
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Йович утверждает, что Роналду был его кумиром

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Йович: Роналду был моим кумиром в детстве

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Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»

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Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»

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