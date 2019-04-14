Футбол

Фабрегас и Йоветич получили травмыСоветский спорт 04:18

Монако — Реймс
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
15′
Даниел Субашич
59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
65′
65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
84′
84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
90′
29-летний нападающий был заменен в конце игры после столкновения с Алексисом Ромао и покинул стадион на костылях. Полузащитник Сеск Фабрегас, покинувший поле на 15-й минуте, травмировал икроножную мышцу левой ноги. Матч Монако Реймс состоялся 13 апреля и завершился нулевой ничьей.
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