Футбол

Йоветич травмировал колено и рискует пропустить остаток сезонаЕвро-футбол.ру 02:08

Монако — Реймс
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
15′
Даниел Субашич
59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
65′
65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
84′
84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
90′
Форвард Стеван Йоветич, выступающий за "Монако", травмировался по ходу встречи с "Реймсом" (0:0) в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Как информирует L'Equipe, 29-летний черногорец повредил колено во время одного из столкновений и покинул поле на 84-й минуте.
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