Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»REGNUM 04:03

Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.

Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»

Политика В ход пошел русский язык. Как Порошенко и Зеленский борются за избирателя Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский готовятся к дебатам, которые должны состояться на стадионе "Олимпийский".

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Происшествия Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.

Происшествия Виталия Милонова избили в Петербурге Милонов является одним из самых известных политиков России. До 2016-го года он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Культура Умерла художница Ксения Успенская Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.

Общество Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

Происшествия Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.

Общество В Москве пошел апрельский снегопад В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Происшествия Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.

Авто В России назвали критерии надёжности автомобилей С 8 по 11 апреля авторитетное автомобильное издание провело опрос по выбору основных критериев оценки надежности автомобиля Надежность автомобиля обычно оценивается по его способности эксплуатироваться без поломок в течение длительного времени, большинство новых автомобилей в первые три-четыре года обычно работают без нареканий.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Авто BAIC привез в Шанхай роскошную копию внедорожника Jeep Wrangler Китайский автогигант BAIC подготовил к дебюту особую версию своего внедорожника Beijing BJ40 Plus.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Спорт Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Единоборства Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.

Происшествия В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Политика Почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.