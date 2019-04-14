Футбол

Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»REGNUM 04:03

Монако — Реймс
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
15′
Даниел Субашич
59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
65′
65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
84′
84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
90′
Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.
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